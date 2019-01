Sebastián Giovinco apunta a directiva de Toronto: “¿Tienen miedo, qué esperan para decir la verdad?”

“No sé si sucederá o no, pero me encantaría quedarme en Toronto”, Giovinco le dijo a la prensa el fin de semana en el Día de Medios de la MLS. “No sé si para ellos (la directiva) es lo mismo. Veré en el siguiente mes”.



“¿Espero que puedan decir algo respecto a mi futuro, no?”, dijo Giovinco. “Hago lo que hago por el club, por el equipo. Merezco saber mi futuro con el club, la verdad. Si quieren que me quede, o si ya no me quieren.