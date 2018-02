¡Sangre joven! Los nuevos 'cracks' del fútbol sudamericano ahora juegan en la MLS

La pretemporada de 2018 quedará en la memoria de los aficionados y de quienes participan de la liga como el período que representó un posible cambio definitivo en la política de fichajes de la MLS. Una sucesión de jóvenes y talentoso futbolistas sudamericanos -algunos de ellos, figuras y campeones en sus países o a nivel internacional- pusieron pie en América del Norte para tomar el testigo de los líderes de la competición en Estados Unidos y Canadá.

A continuación, seis nuevos nombres de la MLS que representan a la 'sangre joven' de la liga:

EZEQUIEL BARCO

Argentina | 18 años

Atlanta United lo hizo de nuevo y -por segundo año consecutivo- contrató al mejor prospecto de la primera división argentina. El santafesino destaca no únicamente por la cifra récord que el club rojinegró pagó por sus servicios, sino por su notable calidad. "Barco es una mediapunta, que puede desenvolverse tanto por izquierda como por derecha, y también detrás del delantero centro. De mucho regate, de mucha 'gambeta', vertical", definió el entrenador Gerardo Martino una vez que el club confirmó la incorporación.



"Por tener apenas 18 o 19 años tiene mucho coraje para pedir la pelota, para ir al Estadio Maracaná y jugar una final (de la Copa Sudamericana 2017) de la manera en la que lo hizo... Así como el año pasado yo dije con Almirón habíamos traído a uno de los tres mejores jugadores de la liga argentina -quizás el mejor-, probablemente ahora debería decir lo mismo con respecto a Ezequiel", agregó 'el Tata' sobre el nuevo jugador franquicia de su equipo.

Barco se considera volante externo o carrilero, aunque es capaz de jugar como volante creativo, por detrás de los delanteros. Su corta carrera ha sido meteórica, y ha salteado varios pasos dentro de su formación para rápidamente llegar al primer equipo del Club Atlético Independiente, conjunto desde el que llegó a Atlanta United.



Además de ser una pieza fundamental en la obtención de la Copa Sudamericana del año pasado, Barco obtuvo en 2017 la clasificación al Mundial Sub-20 con la selección argentina.



DIEGO ROSSI

Uruguay | 19 años

¿Cuántos futbolistas de 19 años pueden ostentar tres títulos de liga con un grande del fútbol sudamericano? No muchos, y Los Angeles FC se ha asegurado un representante de esa rara especie con la contratación de Diego Rossi, delantero y extremo -y, además, jugador franquicia- del nuevo equipo californiano.



“Diego es un jugador joven, pero para mí es muy maduro y humilde que seguro nos mostrará cada día más y más de lo que puede dar en el terreno de juego”, dijo sobre su nuevo pupilo el entrenador Bob Bradley. Si bien el head coach define a Rossi como un delantero, lo hecho por el futbolista en Peñarol abre un montón de opciones tácticas. "Es un hombre de ataque, al que usaremos de diferentes formas y en diferentes posiciones", apuntó el técnico. "Su edad nos habla de la experiencia que tiene, de los jugadores con los que creció y de su impacto en un plantel campeón como Peñarol. Esperamos mucho de él".

La llegada de Diego Rossi a la MLS en principio no lo apartará de la selección de Uruguay, con la que en 2017 ganó el Campeonato Sudamericano en la categoría Sub-20.





JESÚS MEDINA

Paraguay | 20 años

Tras la era protagonizada por glorias europeas como Frank Lampard y Andrea Pirlo, New York City FC optó por una de las mayores esperanzas del fútbol paraguayo para ocupar una de las plazas de jugador franquicia.

Medina aporta a NYCFC diversidad de posibilidades en materia ofensiva. Puede jugar como enganche, extremo, e incluso como delantero centro. "Es un talento muy especial", expuso el entrenador Patrick Vieira tras la llegada del jugador que ganó dos títulos de liga en la primera división guaraní con el Libertad asunceño. "Jesús tiene talento, tiene ritmo, es un muy buen gambeteador, y es alguien que puede poner pases para gol o anotarlos el mismo. Para un jugador de su joven edad, tiene un carácter muy fuerte y es una gran adquisición”.



Jesús Medina llega a la MLS con experiencia en la competición internacional. En 2017, Libertad alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y es frecuentemente convocado por las selecciones juveniles y absoluta de Paraguay.



ANTHONY BLONDELL



Venezuela | 23 años

Al nuevo delantero centro de Vancouver Whitecaps le dicen 'el Llave', y el ex atacante del Monagas parece tener controlada la cerradura que puede abrir para el club canadiense la puerta del gol en la temporada 2018.

Condiciones para lograrlo no le faltan. Blondell anotó en 2017 23 goles en 37 encuentros jugados en la máxima categoría venezolana. El atacante -que ya fue convocado a amistosos de 'la Vinotinto'- además de poder de fuego aporta una indiscutible presencia física en el área rival, gracias a sus 186 centímetros de estatura.



Blondell -con dos títulos de primera división en su haber- fue recibido con los brazos abiertos en Vancouver. "Tiene un enorme potencial", manifestó el entrenador Carl Robinson. "Es un jugador joven que nos entusiasma, con todas las características que uno quiere en un atacante. Es fuerte, veloz y poderoso".



JOSUÉ COLMÁN

Paraguay | 19 años

Otro joven talento guaraní para la MLS, una nueva esperanza para Orlando City, que busca en 2018 su primera clasificación a los Playoffs. 'Los Leones' centran enormes expectativas en el ex atacante de Cerro Porteño, al que entregaron la camiseta número 10, que hasta octubre lucía un mito del fútbol mundial, como Kaká.



Colmán -otro volante de ataque polifuncional, al que el entrenador Jason Kreis todavía no ha asignado un papel determinado en el reforzado plantel de Orlando- llegó desde Paraguay con 48 encuentros de primera división y cuatro goles con 'el Ciclón del Barrio Obrero".

"Ma da consejos para mejorar, me pide que me mueva mucho y sea participe del fútbol del equipo. Yo trato de seguirle y hacer lo que me pide al máximo, para adaptarme al estilo que le gusta jugar", explicó Colmán sobre su relación con Kreis.



"Lo primero que destaco es la intensidad y el ritmo con los que Josué juega", valoró Kreis. "Posee un gran volumen de juego con respecto a la intensidad de su trabajo. Además, es talentoso, muy bueno en el juego 'uno contra uno', ve posibles pases, hace esos pases y luce como alguien que puede crear goles".



ANDY POLO

Perú | 23 años

El desembarco del entrenador venezolano Giovanni Savarese en Portland Timbers facilita que en la temporada 2018 el equipo campeón de la MLS en 2015 presente una impronta más latina que en años anteriores. Dentro de esa situación destaca la incorporación del extremo y volante ofensivo peruano Andy Polo.



Con 23 años, Polo es todo un veterano en el fútbol internacional. Su carrera -que atesora el Torneo Apertura de 2016 en Perú y la Copa Libertadores Sub-20 en 2011, ambos obenidos con Universitario de Deportes- lo llevó incluso al Inter de Milán y a Monarcas de Morelia, su último club antes de mudarse a la MLS.

Andy Polo pone pie en Portland con la intención de ser titular y ganarse un lugar en la convocatoria de la selección nacional de su país, que este año regresa a una Copa del Mundo.