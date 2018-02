"Quiero revalidar lo que hice en Atlanta United", dice Yamil Asad, nueva figura de D.C. United

La temporada 2017 fue especial para Yamil Asad. El joven atacante argentino fue una pieza fundamental en la estelar temporada de debut de Atlanta United en la MLS. Llegó al fútbol de Estados Unidos como un perfecto desconocido y cerró el año siendo figura de la escuadra de Gerardo Martino en los Playoffs.

Pese a su fulgurante año, hoy Asad -de 23 años- no está con el club del estado de Georgia, sino que es una de las nuevas piezas del D.C. United modelo 2018. "No nos pusimos de acuerdo con Atlanta. Volvió a surgir una posibilidad de volver allí cuando se fue Carlos Carmona", explicó el volante ofensivo a FutbolMLS. "Pero no conseguimos ponernos de acuerdo, y ahí es cuando apareció D.C., y fue una opción que me sedujo desde el primer momento".



Al no poder continuar en Atlanta United, Asad regresó a Vélez Sarsfield, su club de origen en Argentina. Pero pocas semanas después despedirse de la afición del equipo de 'las 5 Bandas', 'el Turquito' regresó a la MLS. "No sabía cuándo iba a poder hacerlo, pero mi intención era volver a la liga", confesó. "Es una competición muy buena, a mí me sentó muy bien, tuve un gran año con Atlanta. Pero no estaba seguro que podría hacer un regreso tan rápido. Estoy muy contento de que haya sido así".

El regreso del bonaerense al fútbol de Estados Unidos se produce en condiciones completamente diferentes a las que existieron cuando se unió a Atlanta United. Un año más tarde, Asad es una figura probada en el torneo. "Esto es un nuevo desafío en lo personal. Quiero revalidar lo que hice en Atlanta, o hacerlo mejor si se puede. Me pone muy contento que D.C. me haya hecho una oferta y se haya interesado en mí. Trataré de agradecer ese gesto con eso con mi juego".



"Un futbolista en lo primero que se fija es en la posibilidad de jugar, obviamente", dijo Asad cuando se le preguntó por qué decidió unirse al club de la capital de Estados Unidos. "Hoy en día es lo primero en lo que piensa un jugador. D.C. United es un equipo histórico de esta liga, y más allá de que el año pasado no entraron a los Playoffs, no deja de ser un gran equipo. Con los refuerzos que llegamos el equipo va a andar muy bien", agregó.

A Yamil le impresionó la humildad que existe en el plantel de D.C. United, donde -además- se reencontró con una cara conocida: Luciano Acosta. "A 'Luchito' lo conozco desde hace un tiempo. Nos hicimos amigos por conocidos en común que tenemos", comentó el jugador, que llevará el dorsal 22 en su nuevo equipo. "Con Acosta fue el primero con el que hablé antes de que se cerrara mi llegada. Le pregunté cómo era todo, estuvimos hablando. Y la verdad es que es un gran jugador. Tanto él como todos los que llegamos al equipo vamos a hacer todo lo posible para intentar hacer un buen torneo".





"Con Ben [Olsen] también hablé antes de venir", continuó. "Tuvimos una conversación telefónica y me contó cuál era su idea. Yo le comenté las mías. Rápidamente nos pusimos de acuerdo, pensamos de una manera parecida". ¿Incluyó esa charla una discusión sobre la posición en la que Asad jugará en 2018? "Uno entrena y está a disposición del entrenador. Lógicamente, me siento muy cómodo en la posición en la que jugué el año pasado, pero esa es una decisión del entrenador", arguyó Asad. "Él decide cómo voy a jugar y dónde voy a jugar".



Asad cree que esta nueva versión de D.C. United estará en condiciones de competir frente a cuadros candidatos a dominar la Conferencia Este, como Toronto FC, el renovado Orlando City, los dos equipos de Nueva York y Atlanta United, su ex equipo. El argentino no se presiona ni apresura por saber si 2018 será un año de mayores responsabilidades y protagonismo para él dentro de su nuevo club. "Estoy muy tranquilo", aseguró. "Como lo hice en Atlanta y voy a seguir haciendo en mi carrera, voy a pensar en el equipo. La prioridad es formar un buen grupo, armar un buen equipo, y estamos en ese camino. Después de eso, si uno puede resaltar en lo individual, mucho mejor aún".



Cuando la Major League Soccer volvió a llamar a su puerta, Yamil Asad no lo dudó. "El fútbol de Sudamérica es el más difícil de jugar, por las diferentes presiones que existen, sean futbolísticas o extrafutbolísticas", razonó. "La MLS es una gran liga, que crece día a día, año a año, y eso a uno lo entusiasma. Más si uno se da cuenta que está en un gran equipo de la liga, con un entrenador que quiere contar conmigo. Todo influye en la decisión a la hora de venir aquí".

El nuevo talento guarda un grato recuerdo de su paso por el plantel dirigido por 'Tata' Martino, pero ya se muestra completamente enfocado en su nueva aventura. "Sobre Atlanta solo voy a decir palabras de agradecimiento", insistió. "Tanto para el cuerpo técnico como para los hinchas y mis compañeros. Estoy totalmente agradecido por el año que pasé allí. Quizás no todo se resolvió como uno quería con Atlanta. Pero ya está, eso es parte del pasado", aseguró. "Hoy en día me tengo que enfocar en D.C. y voy a tratar de darlo todo con este equipo, que es lo que todos queremos".



