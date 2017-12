MLS

¿Quiénes son los clubes de la MLS que participarán en la Liga de Campeones de CONCACAF?

Con el nuevo formato de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya sin fase de grupos en el semestre final del 2017, el torneo se jugara solamente en el primer semestre del próximo año a partir de la ronda de octavos de final en los últimos días de febrero.

Y desde ahí iniciaran los 5 clubes de la MLS clasificados a la edición 2018 su intento por coronarse como monarcas de la región que ha venido siendo dominada por los clubes de la Liga MX desde hace más de una década.

Los clubes MLSeros en competencia por el torneo que otorga un boleto al Mundial de Clubs son Colorado Rapids, FC Dallas, New York Red Bulls, Seattle Sounders y Toronto FC.



¿CÓMO SE CLASIFICARON?

Seattle – Campeón de la MLS Cup 2016 (logrado en diciembre de hace un año)

Dallas – Campeón US Open Cup, ganador del Supporters’ Shield 2016 (obtenidos en septiembre y octubre del 2016)

Toronto – Campeón del Campeonato Canadiense en 2016 & 2017 (el más reciente, durante el verano pasado)

New York Red Bulls – Mejor récord en la Conferencia Este en la temporada regular 2016 (finalizada en octubre 2016)

Colorado Rapids – Debido a que Dallas obtuvo el boleto mediante ganar dos torneos que otorgan el pase como premio, Colorado se hizo acreedor a uno de esos boletos debido a que término como el más cercano perseguidor de Dallas por el Supporters’ Shield.



Sebastian Giovinco: "Intentaremos ganar la Champions de CONCACAF" UniMás 0 Compartir

SORTEO Y FORMATO DE COMPETENCIA

Los rivales de los MLSeros se conocerán el próximo lunes 18 de diciembre, cuando se realice el sorteo en los estudios de Univision en Miami, Florida.

El torneo se juega a partir de octavos de final con juegos de ida y vuelta, y de la misma manera se continuara con los equipos que vayan superando a sus rivales para instalarse en las fases de cuartos de final, semifinal y final.

En caso de empate global tras los 180 minutos, el primer criterio de desempate será el gol de visitante (quien tenga más, avanzara). En caso de que el empate persista no habrá tiempos extras, se definirá directamente por la vía de los penaltis.



La Liga MX manda en la Concacaf Liga de Campeones Univision 0 Compartir

DATO CURIOSO

La MLS es la liga que más representantes tiene en dicha competición para el 2018, pero no es la que más cupos en automáticos tiene; esa sería la Liga MX que tiene garantizados cuatro cupos.

Dos de los cinco boletos emeleseros, podrían ser de otra liga. ¿Cómo?

El campeón de la US Open Cup – es decir, el torneo de Copa Abierta en el que participan clubes de otras divisiones del fútbol estadounidense – obtiene un boleto a la Concachampions y evidentemente no solo los MLSeros disputan ese boleto.

Mientras que, Canadá cuenta con un representante vía el campeonato canadiense, en el que no solo juegan los tres clubes canadienses de la MLS, sino también otros conjuntos. Y por lo mismo, Toronto no participara en el torneo continental por méritos en la MLS, sino por ganar una competencia que también pudieron ganar clubes que no pertenecen a la considerada primera división de Canadá y Estados Unidos.



publicidad