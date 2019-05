Omar Browne: "Me gustaría ir a la Copa Oro, pero más me gustaría quedarme en Montréal"

Omar Browne está feliz. Lo dijo una y otra a FutbolMLS.com el día en el que cumple 25 años, una jornada que lo encuentra lejos de su familia, pero plenamente concentrado en su nueva aventura.

"Desde el primer día que llegué me sentí muy contento", asegura el atacante panameño que desde hace pocos días es integrante del plantel de Montréal Impact. "Aquí me han tratado de la mejor manera, tanto los jugadores como los técnicos, y eso a mí me llena. No tengo palabras para definir todo lo que me han dado mis compañeros".

Browne tuvo un debut soñado en la MLS el pasado fin de semana. " En el partido contra Chicago anoté el gol de la victoria. Es un sueño lo que estoy viviendo, y voy a aprovecharlo al máximo. Estoy acá y voy a darlo todo para mantenerme siempre en el club".



El centroamericano se ganó a pulso la posibilidad de dar el salto a Major League Soccer gracias a una gran Liga de Campeones de Concacaf que a comienzos de año realizó con Independiente La Chorrera.

"Yo estaba en mi equipo en Panamá y sabía que iba a jugar la Liga de Campeones", recordó el número 19 del cuadro de la provincia de Quebec. "Tenía que salir, y así se dieron las cosas. Llegué a un equipo grande como Montréal y estoy aquí gracias al trabajo diario que estoy haciendo".



Antes de llegar al Impact, Browne ya se había ganado el corazón de sus aficionados al eliminar a Toronto FC en el torneo internacional.

"Cuando juegan entre Toronto y Montréal es una cosa aparte, ¿no?. Creo que lo que pasó en Toronto, que yo los goleé. Mucha gente en Montréal se fijó [en mí] por eso", valoró el volante ofensivo.

"Cuando me toque jugar contra ellos [Toronto FC] tengo que ‘matarlos’, como se dice en Panamá. Tengo que quitarles la cabeza, ¿no?. Estoy contento por la fanaticada de Montréal, que me ha brindado su amor y su cariño".



Si no lo es ya, Browne tiene todo para convertirse automáticamente en héroe del Impact, por su personalidad y por su estilo de juego, que se ajusta a las necesidades del entrenador Rémi Garde.

"El esquema que tiene el ‘Profe’ a mí me ha ido bien. Uno de mis puntos fuertes es atacar bastante", explicó el panameño. "Creo que podemos sacar tres puntos frente a cualquier equipo, sea en casa o fuera de casa. Este equipo está para grandes cosas".

Omar Browne llegó a un equipo en el que Ignacio Piatti es rey; el goleador lo sabe y expresa sus ganas de poner en marcha su relación futbolística con el argentino, quien se recupera de una lesión.

"Antes de venir aquí ya me hablaron de él. Cuando lo conocí acá en Montréal, él me estuvo diciendo de cómo jugaba y eso… Y él me ayudado aquí en el equipo", explicó. "Comparto cosas con él a diario, de aquí en adelante. Ya lo conozco. Ya he visto videos y ya se cómo juega. Creo que va a ser muy bonito jugar a su lado. Lo voy a aprovechar, tanto como él me puede aprovechar a mí".



El futbolista disfruta de la posibilidad que hoy le da el Impact. En el pasado queda el período de prueba que cinco años atrás pasó en Seattle Sounders. "No se dieron las cosas, solamente era para entrenar", comentó. "En Panamá se estaban jugando las semifinales, la final. Creo que la mejor decisión la tomé yo, de regresar a Panamá".

Las cosas cambiaron mucho, y para bien. Por encima de la posibilidad de disputar la Copa Oro de Concacaf con 'los Canaleros', la prioridad de este año para Browne es asegurar su permanencia en Montréal Impact.

"Yo aquí estoy a préstamo. Quisiera ganarme un puesto y quedarme acá", comentó el futbolista. " La Copa Oro me puede servir, pero me gustaría quedarme acá con mi club para que me firme uno, dos o tres años, ¿me entiendes? Entonces, como no estoy bien seguro aquí, yo quiero demostrar aquí primero, y después se piensa en lo demás".



"Me gustaría ir a la Copa Oro, pero más me gustaría quedarme en el club, para así ganar un

puesto aquí en el club y que me firmen o me compren el pase, que eso es lo que yo quiero para poder ayudar a mi familia". El objetivo es más que claro.

Omar Browne y Montréal Impact intentarán el sábado mantenerse en las primeras posiciones de la Conferencia Este, cuando reciba en el Stade Saputo al ascendente New York City FC (5 pm ET / MLS LIVE en ESPN+).