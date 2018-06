"No vimos a la Alemania a la que estamos acostumbrados", lamentó Bastian Schweinsteiger

Schweinsteiger no quiso entrar a analizar detalles específicos sobre las cosas que no estuvieron presentes en el equipo germano, pero sí reiteró que su selección en Rusia no jugó en su manera habitual. El mismo seleccionador Jogi Low dio a entender algo similar al señalar que el seleccionado jugó con algo de arrogancia y no logró cambiar su actitud tras dejar esa imagen en partidos amistosos premundialistas.