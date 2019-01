Nada por aquí, nada por allá: Seattle Sounders no recibió ofertas formales por Nicolás Lodeiro

Así lo aseguró Garth Lagerwey, gerente general del club esmeralda, a FutbolMLS.com. A pesar de estar al tanto de los reportes que vinculan a ‘Nico’ con una posible llegada a otro equipo, los Sounders no han tenido negociación alguna por el jugador.

“No hemos recibido ofertas, ningun equipo nos ha mandado una oferta escrita o nos ha contactado para proponer una oferta formal. Esa clase de cosas puede cambiar día tras día, pero por ahora no hay ofertas por Nico” fue lo que reveló el presidente de fútbol del club de Seattle.

Lagerwey no habló de cifras pero si recalcó lo que significa el uruguayo para el presente y futuro del club, “Es halagador tener jugadores que son deseados en otros equipos y no me sorprende que se reporte interés en Sudamérica por un jugador como 'Nico'. Todos conocemos su trayectoria, el talento que tiene y por eso podrían haber pretendientes, pero por eso mismo es tan valioso para nosotros, tienen un contrato vigente por un par de años y estamos tan contentos de ternelo aquí con nosotros”.