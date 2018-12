'Nacho' Piatti y su posible último año en Montréal Impact: "Sueño con ser campeón antes de volver a Argentina"

“Me queda un año más de contrato, después el club tiene opciones (de extensión), pero la idea es que sí, que este sea mi último año en Montréal”, reconoció el volante argentino a FutbolMLS.com el sábado al salir del estadio Pedro Bidegain, donde fue parte del cotejo de despedida de su ex compañero Leandro “Pipi” Romagnoli, el jugador más ganador de la historia de la institución.

“Fue muy lindo estar en la despedida de un ídolo de San Lorenzo y compartir este partido con él porque le tengo un gran aprecio”, expresó Piatti sobre Romagnoli, en cuyo adiós al fútbol también estuvieron presentes otras figuras, como Héctor “Tito” Villalba, recientemente campeón de la MLS con Atlanta United, Ezequiel Lavezzi, actualmente en el Hebei Fortune de la Superliga china, y el ex goleador argentino naturalizado mexicano Guillermo Franco.

Al asumir que 2019 sería su última temporada en la MLS, el enganche de 33 años señaló que esa circunstancia significa una motivación especial para afrontar la campaña venidera. “Mi sueño es ganar la Copa MLS antes de volver (a Argentina). Ojalá que este año se me pueda dar, vamos a hacer todo para ganarla”, aseguró.

Si bien a nivel individual Piatti está satisfecho con lo dado, el rendimiento del conjunto canadiense no lo ha acompañado de igual manera y ya arrastra dos temporadas sin calificar a los Playoffs de la liga estadounidense. “Yo me siento bien, hice varios goles este año, pero en lo colectivo no llegamos a la meta”, manifestó quien en el último torneo convirtió 16 tantos en 32 juegos.