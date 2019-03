"Mi decisión fue no convocar a Carlos Vela": Gerardo Martino

En los primeros tres cotejos del Los Angeles Football Club, Carlos Vela lleva tres goles y dos asistencias en su cuenta. En el segundo partido de la temporada fue elegido como el Jugador de la Semana en la victoria de 4-1 sobre Portland Timbers. Esta semana el futbolista no confirmó rumores que indican su supuesta intención de no jugar nuevamente para México, y no se mostró molesto por no estar en la lista de Martino.