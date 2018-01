"Me encuentro en un estado de forma en lo mental y físico muy fuerte", aseguró Gio dos Santos

Restan pocos meses para la Copa del Mundo, y la selección de México ultima detalles para enfrentar a Bosnia y Herzegovina en uno de los últimos partidos amistosos que el entrenador Juan Carlos Osorio y su plantel de jugadores internacionales tendrá antes de esa importante cita.

El partido del miércoles por la noche (9 pm ET | Univision Deportes Network) en el Alamodome de la ciudad texana de San Antonio puede ser algo más especial especial para Giovani dos Santos que cualquier otro encuentro de preparación. Tanto Osorio como el 10 de LA Galaxy coinciden; el mayor de los hermanos Dos Santos jamás ha estado más en forma que por estas horas.



"Los tres jugadores que están en la MLS se ven muy bien", señaló el seleccionador. "Son futbolistas que no están compitiendo, porque la MLS todavía no ha comenzado. Jonathan (dos Santos), Carlos (Vela) y Giovani se ven muy bien. Giovani en especial. Como dije la semana anterior, estuve en Los Ángeles y está en una condición atlética muy buena, tal vez la mejor de su carrera".

"He aprovechado el tiempo de parón para trabajar lo mejor posible en mi estado físico", explicó 'Gio'. "Me encuentro muy bien físicamente. Es la mejor 'offseason' que he tenido en mi carrera. Me encuentro en un estado de forma en lo mental y físico muy fuerte".



Dos Santos siempre ha sido un jugador especial dentro de la selección mexicana, pero él no considera que tenga ganado de antemano un puesto en 'el Tri'. "En el mundo del fútbol nadie tiene su lugar asegurado, menos en la selección nacional. Al final, el que toma la decisión es el profesor, y nosotros como profesionales tenemos que hacer todo o mejor posible dentro del campo".

Giovani tampoco tiene una posición preferida cuando le toca defender la camiseta verde. "Soy un jugador bastante polivalente y he tenido la oportunidad de jugar en diferentes posiciones en mi carrera. Me he sentido bien en todas", destacó, al tiempo que descartó que juegue de manera más precavida para evitar lesiones previas a la Copa el Mundo.



El internacional mexicano se muestra orgulloso de haber elegido a la MLS como su destino profesional. "Cada uno es duelo de sus decisiones. Estoy muy feliz con la decisión que tomé. Físicamente y mentalmente me siento muy bien".



El Gio dos Santos de 2018 se presenta como un elemento que puede aportar más a México, en su tercer Mundial a nivel personal.

"Quizás sea la edad", reflexionó. "Ahora tengo 28 años y por todo lo que he vivido y pasado me siento un jugador con más experiencia, mucho más centrado, se lo que quiero".

"Este es un año de Mundial, así que un año de Mundial es un sueño para cualquier jugador. No tengo dudas que este año me prepararé de la mejor manera para llegar a ese compromiso", finalizó.