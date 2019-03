Matías Almeyda apuesta por un San Jose más joven: "En un año este equipo será diferente"

"El momento que San Jose está atravesando es difícil, porque el equipo apenas ganó cuatro partidos el año pasado y los jóvenes no tendrían que cargar con el peso de cambiar el club", señaló 'el Pelado' tras el encuentro. "Tenemos que ir paso a paso con los jugadores más jóvenes y desarrollarlos con la idea de ser futbolistas ambiciosos que realmente conozcan el sistema de juego, y conozcan el estilo de vida de un jugador de fútbol, y que desde ese punto no los 'quememos'".

"En general, quiero que ellos jueguen por amor, y que no piensen en convertirse en famosos o en ser millonarios. Uno de nuestros j´óvenes tiene un muy buen coche", apuntó Almeyda. "Eso no me gusta. Cuando llegué aquí ya lo había comprado. Si yo hubiera estado aquí, no lo habría permitido".