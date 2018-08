Estrellas de la MLS cayeron ante la Juventus tras desperdiciar demasiadas ocasiones

La Juve está de moda. Andrea Agnelli, presidente del club, tuvo la decisión, convicción y visión de que el fichaje de Cristiano Ronaldo elevaría a su equipo a los altares del fútbol mundial. No es que la Vecchia Signora no lo fuera ya, es que ahora está en lo más alto. Y eso que no ha ganado nada todavía. Esta escalada se mide por llegar, por ejemplo, a una ciudad de los Estados Unidos y ver a la gente con las camisetas de los equipos europeos. Usualmente ves elásticas del Madrid, Barcelona, Manchester United y, de vez en cuando, alguna del Chelsea. En Atlanta el color predominante era el blanco y negro con el dorsal 7 de Cristiano.