La emocionada solicitud de Josef Martínez: "Pedí a Almirón que por favor me hiciera campeón"

ATLANTA, Georgia -- "Le pedí por favor a Miguel Almirón que me hiciera salir campeón, porque nunca antes había tenido la posibilidad de serlo". Las grandes historias deportivas están forjadas con urgencias y carencias como las que Josef Martínez tenía antes de la MLS Cup del sábado por la noche.

El Jugador Más Valioso de la liga norteamericana, el goleador que dejará por siempre inscrito su nombre en los manuales de historia ser moría de ganas de alzar una copa, y finalmente lo logró. "Fue una semana muy importante para mí", señaló tras la victoria, en la que marcó un tanto. "Cuando me tocó salir de la cancha, esperé a Miguel, nos miramos a la cara. Antes de comenzar el partido le dije que tenía que agradecerle por estos dos años que me dio. Que no íbamos a tener una oportunidad más linda que esta".