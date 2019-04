'Kaku' Romero Gamarra pide disculpas por las acciones que llevaron a su expulsión

Fue uno de las instancias de la que más se conversó tras el partido entre Sporting Kansas City y New York Red Bulls, que finalizó 2-2.

New York Red Bulls publicó el siguiente comunicado después del partido:

"La organización New York Red Bulls no condona el tipo de comportamiento exhibido cerca del final del partido del domingo por la noche en Kansas City. Esperamos de todos los integrantes de nuestra organización un alto nivel de conducta. Este asunto seguirá siendo discutido de manera interna y no haremos ningún comentario adicional en este momento".