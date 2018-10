Ignacio Piatti enfría el entusiasmo de San Lorenzo: "Me queda un año más en Montreal"

"Lo llamé a 'Nacho' Piatti para invitarlo a la despedida, y me dijo que tiene ganas de volver a San Lorenzo. Veremos en diciembre", expresó Romagnoli durante la conferencia de prensa de presentación del partido en su homenaje, según publicó el periódico deportivo Olé .

"Me pone feliz volver a San Lorenzo, al estadio que me dio muchas alegrías. Volver a encontrar a varios amigos con los que estuvimos juntos durante dos años. Pasamos lindos momentos", continuó.

"Quiero decirles que todavía me queda un año más acá en Montreal. Vi que allí se estaba hablando de que volvería ahora en diciembre, pero no. Me queda un año más, así que esto sería en 2019, en diciembre", precisó.