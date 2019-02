Frank de Boer confía en la remontada de Atlanta en el partido de revancha ante Herediano

No fue el debut oficial que Frank de Boer esperaba. Su Atlanta United no estuvo a la altura del rival en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y fue derrotado el jueves por la noche por Herediano de Costa Rica, con un marcador final de 3-1.

"Sabía que sería un partido difícil", expresó De Boer tras la derrota en el Estadio Eladio Rosabal Cordero. “Muchos equipos no han ganado aquí cuando les tocó jugar por la Liga de Campeones. En general hoy no lo demostramos quizás, pero tenemos muchos jugadores de calidad. Lo de hoy no fue suficiente. Tenemos que jugar mejor como equipo".