Estos son los 24 convocados al Equipo de Estrellas de MLS para el duelo ante Juventus en el All-Star Game

El director técnico de Atlanta United FC ha citado al MLS All-Stars Game a Zack Steffen (arquero, Columbus Crew SC); a los defensores Francisco Calvo (Minnesota United FC), Matt Hedges (FC Dallas), Aaron Long (New York Red Bulls) y Michael Murillo (New York Red Bulls); los centrocampistas Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo), Ignacio Piatti (Montréal Impact), Alexander Ring (New York City FC), Ilie Sánchez (Sporting Kansas City), Yoshimar Yotún (Orlando City SC) y Wilfried Zahibo (New England Revolution); además de los atacantes Sebastian Giovinco (Toronto FC) y David Villa (New York City FC).