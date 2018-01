MLS

El poder económico de la MLS es el segundo más poderoso del planeta por sobre la Bundesliga y La Liga

Soccerex dio a conocer un estudio con el cual generó un informe anual que produjo llamativos resultados, usando una metodología específica para evaluar y hacer un ranking del Top 100 de clubes de fútbol alrededor del mundo basado en sus finanzas.

Las cinco variables tomadas en consideración para el ranking son sus activos, activos fijos, dinero en el banco, la capacidad potencial de inversión de su dueño, y la deuda neta.

Por lo que debido al solido modelo de negocios de la MLS, sus muy valiosos activos como estadios e instalaciones de entrenamiento, así como las poderosas inversiones que han entrado a la liga, colocan a Estados Unidos como el segundo mercado más fuerte en el Top 30, siendo representado por cinco clubes.



Destacando de sobremanera que el mercado estadounidense supero al de ligas como la de Alemania (Bundesliga), España (La Liga), Francia (Ligue 1) e Italia (Serie A) en el mencionado Top 30. Y tan solo por debajo de la Premier League de Inglaterra que cuenta con ocho clubes entre los primeros 30: Manchester City (#1 del ranking), Arsenal, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Leicester City y Everton.

Los cinco clubes de la MLS que irrumpieron en el Top 30 son LA Galaxy (el mejor ubicado, alcanzando la posición #14), New York Red Bulls, Seattle Sounders, New York City FC y New England Revolution. El poderío económico de los cinco se basa en el valor de sus activos y el potencial económico de sus dueños.



El estudio denominado “Soccerex Football Finance 100”, destaca cómo el panorama global del fútbol ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas, en gran medida debido al creciente interés de los multimillonarios inversionistas de Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el continente Americano, así como también los crecientes ingresos por los derechos de transmisión.

El estudio Soccerex Football Finance 100 también encontró que los dueños del Top 100 de clubes en el ranking cuentan con un valor neto combinado superior a los 475 billones de euros.