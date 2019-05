El alumno más aplicado de Almeyda: defensor de Quakes sorprende por su nivel de español

"Realmente es algo divertido", expresó Thompson cuando MLSsoccer.com le preguntó por el tema. "Fuimos a Cancún por dos semanas en enero. Pasamos mucho tiempo juntos, y allí fue donde por primera vez escuché el mensaje de Matías sobre lo que él intentaría hacer con este equipo y con esta organización. Después de la segunda o la tercera de esas reuniones me dije 'Tengo que aprender español'".

"Así que yo quería escuchar lo que él decía en el lenguaje correcto, porque estaba de acuerdo con todo lo que él decía", añadió Thompson . "Así que pasé mucho tiempo en Duolingo (una web especializada en el aprendizaje de idiomas). Me acaban de enviar un email para decirme que ya pasé más de 100 horas en su aplicación".

"Me obsesioné con esto porque me encanta el mensaje que [Almeyda] está enviando. Creo que es un mensaje que los deportistas profesionales necesitan escichar. Es un mensaje que los aficionados necesitan escuchar", reveló el jugador. "Y es un mensaje que la gente puede usar en sus propias vidas. Quiero decir, ésta positividad es difícil de encontrar en el mundo. Lo que él dijo me conmovió, y durante los dos meses siguientes pasé mucho estudiando. Y aquí estoy hoy, siendo capaz de comunicarme con él en la cancha. Todo dio frutos".