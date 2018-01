Dos jóvenes defensores, nuevos compañeros de Carlos Vela en el plantel de Los Angeles FC

FILADELFIA, Pensilvania -- Los Angeles FC necesita poblar su defensa en la que será su primera temporada en la MLS, y en la mañana del viernes se aseguró de tener a dos de los mejores prospectos universitarios para cubrir esas posiciones. El portugués Joao Moutinho -de 20 años, integrante de la 'Generación adidas' y producto de la Universidad de Akron- fue el primer seleccionado. Tristan Blackmon (21 años, de la Universidad del Pacífico) fue la segunda selección de LAFC, tercero en el orden general.

Desde antes del inicio de la Prueba Anual de la MLS -que se llevó a cabo en los últimos días en Orlando, Florida- Moutinho (nacido en Lisboa, con experiencia como juvenil en el fútbol de su país) fue señalado como una de las 'joyas' del proceso de elección.



Joao Moutinho agradeció a su familia, a la Universidad de Akron, a sus compañeros y a los entrenadores que allí ha tenido a la hora de recibir los honores de parte de la MLS.

"Unas de las cosas que más me entusiasman es el hecho de unirme a un equipo nuevo, un equipo en expansión, y poder trabajar con un gran entrenador como en Bob Bradley", explicó un emocionado Moutinho. "Ser el número de este SupeDraft representa algo importante para mí. Para eso he entrenado muy duro. Todo lo que he hecho en mi vida ha estado enfocado en un momento como este, estoy muy orgulloso".



"Cuando vine de Portugal a Estados Unidos tenía algunas expectativas en lo personal, pero nunca me imaginé que terminaría siendo algo tan bueno. Nunca imaginé algo así", añadió la promesa europea, quien hasta el momento de ser anunciado no sabía si finalmente sería escogido por el nuevo club californiano. "Hablé con el técnico sobre esa posibilidad, pero nadie me lo confirmó". explicó Moutinho.

"Mi abuelo fue una gran influencia para mí", finalizó el central. "Me enseñó mucho, fue quien me enseñó a jugar al fútbol", valoró. "Aportaré lo mejor de mí en cada partido, y espero poner en la cancha mi determinación y el hecho de que nunca me rindo".



