Debutó con el pie derecho: Wayne Rooney asume con naturalidad su papel como líder de D.C. United

El delantero inglés -ahora jugador franquicia del club capitalino- no fue titular, pero jugó en la victoria por 3-1 frente a Vancouver Whitecaps desde el minuto 58, cuando el partido ya estaba 1-0 a favor de D.C. United. El papel de Rooney fue bastante trascendente, y hasta sirvió para que generara la asistencia del tercer gol de su club, que anotó Paul Arriola.

"Lo he dicho desde que me comprometí con el club. Quiero ganar y lo dejo bien claro, dentro y fuera de la cancha", expresó el atacante. "Hablo con el entrenador, con mis compañeros. Conversamos sobre la que pensamos que es la mejor manera de ganar un partido. La próxima semana podría ser completamente diferente la forma en la que nos preparamos para el partido. Lo más importante es la comunicación, no solo para mí sino para todos, los jugadores saben eso".