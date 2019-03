"Cuando estoy en el Tri me matan; cuando estoy afuera me quieren ahí": Carlos Vela

Sin Carlos Vela, México se prepara para una doble jornada de compromisos preparatorios de cara a la Copa Oro de este año. 'El Bombardero' no fue convocado por el seleccionador Gerardo Martino para los amistosos de los próximos días frente a Chile y Paraguay . El anuncio sorprende, teniendo en cuenta el gran papel que el atacante está haciendo en el inicio de la temporada en MLS.

"Creo que en México tienen muy buenos jugadores. Siempre tienen nuevos jugadores, y les va bien", dijo en inglés el capitán de LAFC en el Yankee Stadium , tras el empate 2-2 entre su equipo y New York City FC . Vela marcó los dos tantos del club californiano el domingo por la tarde.



"Bueno, es lo que pasa", señaló el futbolista cuando se le consultó sobre sus sensaciones por no estar dentro de la lista del Tri. "Cuando estoy ahí, me matan. Cuando estoy afuera, me quieren ahí. Nunca es del todo bueno", resumió.