Confianza en el refuerzo: Maxi Urruti firma un contrato de tres temporadas de duración con Montréal Impact

"Me recibieron de la mejor manera. Eso me pone muy contento, y espero devolver a la gente muchas alegrías", fueron las primeras palabras del argentino, quien casi de inmediato se refirió a su compatriota Ignacio Piatti, figura y referente en su nuevo club.

"Siempre mantuvimos conversaciones, pero desde el primer momento que supe que llegaría acá me pude comunicar con él", expresó el atacante. "Es un jugador importantísimo para el equipo. Además tiene mucha técnica y sabe lo que quiere. Creo que me va a ayudar un montón. Esperamos tener buena química y así ayudar al club".

En tiempos recientes, Urruti no jugó en FC Dallas como puntero definido, pero las cosas podrían cambiar con su llegada a Montreal. "Me tuve que adaptar a la idea del técnico de Dallas, que quería que juegue un poco más atrás. Pero lo importante es que a mí me gusta jugar en el área. Si el técnico de Montréal me lo pide, eso es mejor para mí porque siempre jugué en esa posición", explicó.