Marco Fabián reconoció que Vela y los Dos Santos lo 'convencieron' de llegar a la MLS

Marco Fabián comenzó a sentirse jugador del Union tras una entrevista que tuvo recientemente en Alemania . "Me enteré del interés fue por mi manager y por una persona muy importante de este club, que vino a Frankfurt . Y en ese momento me sentí muy bien", detalló. "Comenzamos a hablar sobre la posibilidad de venir, la opción de estar aquí, y sobre todo de la alegría de poder jugar y aportar a este club".

"La decisión la tomé por mi cuenta", comentó. "Es algo que he tomado junto con las personas que tengo cerca, como mi familia o mi manager. Personas que me han ayudado. Pero, obviamente, sí... Mis compañeros de profesión como Carlos Vela, como Giovani dos Santos, como Jonathan dos Santos... Hablé con ellos. Me hablaron de la liga, de cómo ha crecido y eso es muy motivante para mí".