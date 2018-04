Cinco detalles que deberías saber sobre el Banc of California Stadium, la nueva casa de Carlos Vela

Los Angeles Football Club inaugurará el domingo su estadio propio, que no se reducirá solo a ser un ámbito para la práctica del fútbol.

¡Mágico! Así luce la nueva casa del LAFC de Carlos Vela: Banc of California Stadium

¡Mágico! Así luce la nueva casa del LAFC de Carlos Vela: Banc of California Stadium Univision Deportes Network

Estamos en la cuenta regresiva para la inauguración oficial del Banc of California, el funcional y moderno nuevo estadio de Los Angeles Football Club.

El nuevo complejo promete ser un nuevo polo de atracción para el deporte y el entretenimiento en las cercanías del centro de Los Ángeles. Aquí te presentamos algunas curiosidades sobre la nueva casa de Carlos Vela, Marco Ureña, Diego Rossi y el resto del potente plantel angelino.



1. LA NUEVA JOYA ARQUITECTÓNICA DE LOS ÁNGELES

El Banc of California Stadium está ubicado en Exposition Park, en los aledaños del LA Memorial Coliseum y una serie de parques y museos, cerca del downtown de la ciudad. El complejo tiene capacidad para 22.000 espectadores, su construcción -que insumió 18 meses- tuvo un costo total de 350 millones de dólares -el valor más alto dentro de la MLS-, y se financió íntegramente con fondos privados.



Los Angeles Football Club presentó en sociedad a su nuevo y funcional estadio La apertura del Banc of California Stadium fue un acontecimiento especial, que congregó a figuras de Los Angeles Football Club como Carlos Vela, y a Earvin 'Magic' Johnson, uno de los propietarios del equipo. (LAFC) 0 Compartir El simbólico 'corte del lazo' estuvo presente en la ceremonia de apertura. (LAFC) 0 Compartir Vela y sus compañeros de equipo fueron parte de la ceremonia. (LAFC) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El plantel al completo estuvo en el estadio, que tendrá capacidad para 22.000 espectadores. (LAFC) 0 Compartir Entre los disertantes también estuvo la excampeona del mundo y medallista olímpica con la selección de Estados Unidos, Mia Hamm. (LAFC) 0 Compartir Quien no podía faltar en este acto es Don Garber, Comisionado de la MLS. (LAFC) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los también propietarios Peter Guber y Tom Penn no lograron ocultar su entusiasmo. (LAFC) 0 Compartir 'Magic' Johnson no quiso perder detalle de la obra. (LAFC) 0 Compartir El Banc of California Stadium es una instalación 'de diseño'. (LAFC) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un estadio moderno y funcional, situado prácticamente en el centro de la ciudad de Los Ángeles. (LAFC) 0 Compartir El tablero electrónico da cuenta de la especial fecha. (LAFC) 0 Compartir El seleccionado belga Laurent Ciman apreció la que será su nueva casa. (LAFC) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El estadio cobrará vida el 29 de abril, cuando Carlos Vela y compañía reciban allí a Seattle Sounders. (LAFC) 0 Compartir El entrenador Bob Bradley se mostró encantado con las nuevas instalaciones de su equipo. (LAFC) 0 Compartir



2. EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA... Y OLÍMPICA

Tras jugar sus primeros seis partidos de la temporada 2018 en estadios de sus rivales -uno de esos encuentros fue en el StubHub Center, hogar de LA Galaxy- LAFC inaugurará oficialmente su estadio el domingo (9 p.m. ET | FOX Deportes) ante Seattle Sounders FC.

El Banc of California Stadium cumple con los más exigentes requisitos en materia ambiental, está preparado para cargas baterías de automóviles eléctricos y cuenta con una gran capacidad de parqueo para vehículos convencionales.



El complejo será parte del Dowtown Sports Park y albergará a varios eventos de atletismo y partidos de fútbol masculino y femenino cuando la ciudad de Los Ángeles sea sede de los Juegos Olímpicos de 2028.



3. NO SOLO PARA EL FÚTBOL

En abril de 2017 se anunció que el Banc of California Stadium será albergará torneos de 'Rugby Seven', y será el hogar permanente de las Grand Prix Rugby Series, el torneo de 'seven' de mayor historial a nivel mundial.

El primer concierto que se llevará a cabo en el estadio de Los Angeles Football Club tendrá lugar el 2 de junio, cuando allí se presente la cantante Ariana Grande.



Además, la primera visita internacional a nivel futbolístico tendrá lugar el 22 de mayo, cuando el BVB Dortmund de Alemania dispute un amistoso ante LAFC.



4. UN ESTADIO LLENO DE EXQUISITECES

Además de ser un gran lugar para ver fútbol de nivel, el Banc of California Stadium contará con puntos de atracción para el más avezado degustador de la cocina gourmet. La intención del club es alejarse en todo lo posible del concepto de 'comida chatarra'.

El club se ha asociado con firmas locales, que ofrecerán al público que se acerque al estadio cervezas artesanales, y ofertas gastronómicas mexicanas, barbacoa, embutidos alemanes y platillos coreanos.



Alex Dwyer | MLSsoccer.com



5. MUCHAS CARAS CONOCIDAS

Los Angeles Football Club es un equipo especial, desde antes de que se pusiera oficialmente en funcionamiento. Entre sus propietarios minoritarios encontramos a grandes figuras del espectáculo y el deporte. El comediante Will Ferrell, la leyenda de la NBA 'Magic' Johnson, Mia Hamm (ganadora de dos medallas doradas y dos Copas del Mundo con la selección femenina de Estados Unidos) o Nomar Garciaparra -exfigura de las grandes ligas de béisbol-, podrían algunas de las personalidades con las que te podrías cruzar en los pasillos del Banc of California Stadium.