Cerca de 60 jugadores de la MLS fueron convocados por sus selecciones para la 'fecha FIFA'

Entre los nombres más destacados están los de los centrocampistas Paul Arriola (D.C. United) y Tyler Adams (New York Red Bulls). Arriola es una pieza clave en el equipo que -de la mano de Wayne Rooney y Luciano Acosta- está remontando posiciones en búsqueda de un lugar en los Playoffs de la MLS. Adams es ya una figura consolidada en el conjunto taurino, el primer conjunto en conseguir el pase a la postemporada este año. El equipo de 'las Barras y las Estrellas se medirá ante Brasil el viernes 7 de septiembre en el MetLife de Nueva Jersey (7:30 pm ET, UniMás / UDN). El 11 de septiembre lo hará en Nashville ante el equipo nacional de México (8:30 p.m. ET, UniMás / UDN).