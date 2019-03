Carlos Vela tras fantástica noche con LAFC: "Estoy trabajando para ser el MVP de la liga"

El gol, al minuto 68, con el que se cerró la cuenta de la tarde, no era una obsesión para el nacido en Cancún. “No estaba preocupado, hay muchas jornadas para meter gol”, empezó por decir al respecto. “He mostrado que mi juego no es egoísta, ni quiero meter cien goles. Intento buscar la mejor jugada para el equipo. Mientras ganemos, es lo importante”, comentó. En el primer juego de la temporada, Vela no estuvo presente en el marcador, pero el rival recibió cuatro amarillas por faltas contra el capitán de LAFC. Y este domingo, la historia se repitió con otras tres tarjetas provocadas por su juego.



“Yo seguiré intentando encarar y ya les dije a mis

compañeros que ya cumplí treinta y me tiene que empezar a cuidar un poquito porque si no ya no llego”, bromeó Vela al respecto asegurando después que no hay nada especial que deba hacer para cuidarse de los golpes repetitivos.

Los seis goles a favor y dos en contra en dos encuentros ponen a LAFC segundo (por diferencia de gol) en la Conferencia Oeste. Sin embargo, como buen capitán, Vela pone ‘agua fría’ al entusiasmo.

https://twitter.com/jrojasa75/status/1104915708343808000

“Estamos empezando, tampoco podemos creernos demasiado buenos. Hemos ganado dos partidos buenos, pero a´¨n tenemos cosas que mejorar y mucho margen de mejora”, dijo el capitán como si estuviera lanzando una arenga.