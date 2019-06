Barco no se distrae con rumores: "Tengo la cabeza puesta en Atlanta, quiero seguir acá"

Días atrás el presidente del vigente campeón de MLS manifestó que el talento argentino seguiría con 'las Cinco Bandas' al menos hasta diciembre de su año. "Lo tomo con mucha tranquilidad" , expresó Barco a FutbolMLS.com . "Creo que éste es un equipo muy lindo para seguir creciendo como jugador y a fin de año se verá qué pasa. Pero hoy en día tengo la cabeza puesta acá y no la saco de lo que es Atlanta".

"Estoy con mucha confianza. Mis compañeros me brindan mucha confianza dentro de la cancha, yo trato de aportar lo mío al grupo" , explicó Barco para referirse a su estado de forma. "Creo que estamos haciendo un buen torneo, tenemos que seguir por el mismo camino, y no desviarnos. Hay muchos partidos por delante y los tenemos que sacar adelante ganando".

Entre las novedades de la temporada 2019 está la llegada de Gonzalo 'Pity' Martínez al plantel de Atlanta United. El considerado como el mejor futbolista sudamericano de 2018 todavía no alcanzó su nivel en MLS , pero cuenta con el expreso respaldo de Ezequiel Barco .

Apenas con el título de la Copa Sudamericana 2017 bajo el brazo, con el evidente interés de varios equipos de Europa -más o menos como ocurre hoy-, Ezequiel Barco decidió un año y medio atrás pasar de Avellaneda a Atlanta. Del fútbol argentino a MLS. Un cambio de rumbo del que no se arrepiente.

"Es una noticia muy buena. Lo estuve leyendo. Amigos me mandaron la noticia y me puse muy contento", contó con entusiasmo. "En lo personal es algo muy lindo para cualquier jugador estar entre los 20 mejores del Mundial Sub-20. Es algo que me llena de orgullo. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir laburando para seguir progresando día a día".