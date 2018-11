Atlanta celebra su primera victoria ante Red Bulls, pero no da por cerrada la Final del Este

"Lo primero que podemos decir es que por fin fuimos capaces de derrotar a Red Bulls", señaló al iniciar una extensa conferencia de prensa Gerardo Martino, técnico del club del estado de Georgia. "El equipo hizo un buen trabajo. Fue una victoria colectiva, y no sufrimos demasiado más allá de lo que ocurrió en dos tiros libres. Fuimos sólidos en defensa. Fue una victoria merecida".

Un triunfo amplio, y con tres goles sudamericanos. El primero llegó tras una soberbia definición de Josef Martínez. "Si me preguntan cómo anoté... No lo se", dijo tras el partido el venezolano. "Si volviera a tener esa misma jugada, no estoy seguro de cómo la manejaría nuevamente. Mi trabajo es anotar, así que estoy feliz de haber hecho un gol esta noche". El del fin de semana fue el tanto número 34 del 7 de Atlanta United en 2018, combinando goles de temporada regular con aquellos hechos en los Playoffs. Un nuevo récord para Martínez.