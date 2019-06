Ahora al frente del Tri, 'Tata' Martino regresa al fuerte donde alzó la MLS Cup

'Tata' Martino vuelve a Atlanta. No se trata de un titular sensacionalista. Es, simplemente, un dato de la realidad. El entrenador argentino está en la ciudad del estado de Georgia, y en la noche del miércoles se sentará en uno de los banquillos del Mercedes-Benz Stadium para dirigir al Tri ante Venezuela.

Todavía no transcurrió un semestre desde que el rosarino alzó junto a sus jugadores la MLS Cup, al término de apenas el segundo año de competición de Atlanta United FC . Pasó muy poco tiempo de todo aquello, y a muchos ya les parece una eternidad. Mucha agua corrió bajo el puente desde ese entonces.

Martino no extendió su contrato con el equipo rojinegro y, en cambio, firmó un jugoso compromiso con la selección de México. La vida es diferente desde que 'Tata' cambió de rumbo. La ausencia del argentino fue un mazazo para el equipo campeón de la MLS, que paso a paso salió del pozo para hoy volver a ser un conjunto competitivo en la Conferencia Este.

Pero lo cierto es que la sombra de Martino sigue presente en Atlanta, en el centro de entrenamiento, en el estadio, y en las calles. ¿Cómo no estarlo, si prácticamente 'de la nada' en términos norteamericanos inventó a un equipo campeón? Ante el gran público estadounidense y canadiense el exentrenador del FC Barcelona destapó el secreto mejor guardado: el talento joven sudamericano puede llegar a MLS, formarse en esta parte del mundo y dar un fulgurante salto a las ligas europeas.

Hablar de 'efecto Martino' en Atlanta United y su entorno es una obviedad. El equipo no puede explicarse sin hablar durante un buen rato de su creador en el plano futbolístico. Pero no es tan frecuente oir hablar del 'efecto Martino' en otros puntos de la liga.

¿Necesitan pruebas de ello? Por ejemplo, los fichajes de jugadores como 'Kaku' Romero Gamarra (New York Red Bulls), Brian Fernandez (Portland Timbers), o Lucas Rodríguez (D.C. United) -entre otros- fueron y son respuestas al 'efecto llamada' que en la temporada 2017 generaron las contrataciones de Miguel Almirón , Josef Martínez y Héctor Villalba , el trío original de jugadores franquicia de Atlanta United .

No solo son casos aislados, obsesiones de un momento en concreto. El management que Gerardo Martino ejerció durante un par de años en Atlanta es el patrón que se ha instalado en varios clubes de MLS.

El exNewell's Old Boys no solo instaló a su por entonces equipo como referencia máxima en MLS, sino que -además- ayudó al proceso de cambio y transformación que este año encararon clubes como LA Galaxy y San Jose Earthquakes. ¿Estarían ahora mismo Guillermo Barros Schelotto y Matías Almeyda en sus actuales cargos si previamente Major League Soccer no hubiera quedado deslumbrada con el desempeño de quien fuera previamente seleccionador de Paraguay y Argentina?