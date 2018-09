A 6 jornadas del final de la temporada regular renunció el entrenador de Zlatan Ibrahimovic y los Dos Santos

"He entrenado en varios niveles del fútbol durante más de 35 años en Estados Unidos, donde me he dedicado a hacer avanzar al deporte en este país", señaló Schmid a través de un comunicado oficial. "Después de un cuidadoso análisis, decidí apartarme de la posición de entrenador, aunque me gustaría seguir vinculado con el deporte. Con seis partidos pendientes mientras el equipo lucha por conseguir una posición en los Playoffs, entiendo que el momento de la decisión no es afortunado. Sin embargo, creo que este grupo puede unirse y luchar por la clasificación bajo la guía de Dom [Kinnear]. Estoy agradecido con LA Galaxy por ser una parte tan significante de mi vida y mi carrera. Quiero agradecer al Sr. Anschutz, a los aficionados, a mis jugadores y al club por el respaldo que he tenido mientras he estado aquí".