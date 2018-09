¿Y el fútbol? Team USA derrotó a México en un clásico muy juvenil

Ante ello, el cuadro estadounidense se encargó de maniatarlo, desesperarlo y con ello logró llevarse un gris triunfo que de igual forma pega en el orgullo. No hay de otra, los clásicos se ganan.

Al 15’ sacó un cabezazo de Edson Álvarez, después contuvo un par más de Víctor Guzmán, pero sobre todo, la gran virtud estadounidense estuvo en controlar a Láinez, el hombre que los volvió locos durante la primera parte, a tal grado que el volante del América hizo levantar a la grada con una ‘pisadita’ dentro del área, un doble regate en corto sobre Will Trapp que Alvarado no supo definir. Fue una afrenta que no le perdonaron.