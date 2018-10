'Tuca' no descarta a los ‘europeos’ pero aseguró que "Tenemos que pensar en 2022"

México aún no enfrenta a Costa Rica ni a Chile en los duelos correspondientes a la presente Fecha FIFA, no obstante, el anuncio de los encuentros ante Argentina en noviembre ya puso a Ricardo Ferretti a pensar en su siguiente lista. Al ser cuestionado sobre la ausencia de jugadores como ‘Chicharito’, Guardado, Layún y Moreno, el brasileño fue muy claro al hacer saber, que podría llamarlos, pero cuales son sus razones para no hacerlo.