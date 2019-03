Exclusiva | ‘Tata’ Martino: “Ausencia de 'Tecatito' Corona tendrá repercusión a futuro”

“En el primer contacto Jesús estuvo de acuerdo. Pero cinco horas después me llamó y me dijo que había optado por hacer su recuperación allá y no se sentía bien para viajar, a lo cual no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respetaba. También le dije que no es una postura que empiece y termine con esta concentración, va a tener alguna repercusión en el futuro”, expuso el estratega.