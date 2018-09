Se acabó la novela, oficialmente 'Tuca' no pasará de un interinato con la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol , por medio de un comunicado, informó que el club Tigres hizo de su conocimiento que Ricardo Ferretti cumplirá con los 3 años de contrato que le restan en el club, por lo que no hay posibilidades de que tome la dirección técnica de la Selección Mexicana de manera permanente,

Durante las últimas semanas se supo que Ferretti era el favorito de los federativos 'aztecas' para que se quedara con el puesto de seleccionador nacional, no obstante, Tigres fue firme en su postura de no cederlo, a menos que la FMF pagara cláusula de recisión de su DT, la cual tiene un precio que Yon de Luisa no estuvo dispuesto a pagar.