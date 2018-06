Para Guardado, los árbitros deben ponerle un alto a Neymar

“A Neymar todos lo conocemos, no me corresponde a mi juzgarlo sino a los árbitros. La FIFA ahora con el VAR lo tiene que ver, ver su estilo y el árbitro saberlo manejar, sabemos que le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, pero el que lo tiene que juzgar y ponerle un alto es el árbitro, no nosotros”, dijo en conferencia de prensa.

“Obviamente no hay mejor recuerdo que cumplir la historia y llegar al quinto partido, en caso de que no lo hagamos estaremos expuestos a lo que se diga de nosotros, no cambia porque yo diga que se recuerde de tal forma, al final es de resultados y por más que crea que hay mucho talento, que somos diferentes en el aspecto mental, al final se nos va juzgar por si pasamos o no.