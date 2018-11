¡Ni en la Sub-20 pueden! México pierde la final del premundial ante el Team US

México tuvo su jugada más peligrosa a cinco minutos del final, cuando José Macías se alzó tras un cobro de tiro libre indirecto para rematar de cabeza. Sin embargo, Brady Scott estaba bien parado y no pasó de un susto para los locales.



El Team USA no bajó los brazos a pesar de ganar por dos goles y, a diferencia de México, supo adaptarse al flujo del partido. Mendez no dejó de intentar marcar su tercer gol, y al 65' se quedó a dos remates del triplete, de no haber sido por los reflejos de Higuera.