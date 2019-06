¡México se quedó con el tercer lugar! El Tri venció en penales a Irlanda en el Maurice Revello

El Tri salía al frente tratando de quedarse con un tercer lugar luego de que Japón les arrebató en los penales el boleto a la Final y cerrar de una forma decorosa era importante. Los aztecas salían desde el fondo tocando, queriendo adueñarse de la pelota, pero simplemente no encontraban la profundidad que esperaban.

Por si fuera poco Rolando Cisneros no andaba fino, en el último sector de la cancha y las pocas acciones que tuvo no las logró . En la parte baja no había mayores complicaciones con un trabajo adecuado de Mozo, Ángulo, Vázquez y Calderón.