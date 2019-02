Martino: “No todos los convocados estarán jugando 90 minutos en sus equipos”

En su primera conferencia de prensa después del primer contacto que tuvo ya con los primeros convocados al ‘micro ciclo’ que confeccionó, Gerardo ‘Tata’ Martino , no cerró la puerta a aquellos jugadores que no tienen regularidad en sus equipos p ero sí un aporte importante al Tri.

“A veces no es una cuestión de respetar jerarquías, sí hay casos de futbolistas que, cómo entrenadores valoramos mucho y los necesitamos dentro de la selección, pero por otras circunstancias no pueda jugar y deben estar convocados.

"Esos casos no son la mayoría, normalmente vendrán jugadores con ritmo y buen presente, pero sí hay esos casos. No todos los que vengan serán jugadores que estén jugando 90 minutos cada fin de semana”, expuso.

Martino hizo énfasis en un caso como el de Javier ‘Chicharito’ Hernández , quien no tiene toda la regularidad con el West Ham pero también resaltó su importancia para el combinado nacional.

“Aún no hablo con los del exterior, no sé si Javier (Hernández) tiene desencanto por lo mucho que lo valoren aquí o no, es un jugador que está muy considerado.