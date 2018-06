Luis Fernano Tena revela la fórmula para vencer a Brasil

México tiene en Brasil a su próximo rival a vencer en el Mundial de Rusia, lo que parece una prueba difícil, pero no imposible de superar, menos aún si se toma en cuenta que ya se le ha ganado duelos importantes.

"La clave es no dejarlos jugar, que siempre este rodeado de mexicanos el que tenga la pelota, que no tengan salida clara, que tengan que jugar a pelotazos no que la vayan tejiendo. Hay que bajarles las revoluciones", aseguró Tena quien también señaló que sin el balón la 'canarinha' deja de ser peligrosa.