¿La Selección Mexicana necesita a los ‘europeos’? Los números dicen que sí, no obstante, a pesar de su calidad, recorrido y experiencia, la cual no está en duda, la generación encabezada por Andrés Guardado, Héctor Moreno, Giovani dos Santos, Javier Hernández y Héctor Herrera ha demostrado que es capaz de todo, de lo sublime y de lo ridículo.

México, históricamente, ha carecido de materia prima y difícilmente pude darse el lujo de prescindir de los pocos jugadores que destacan, sin embargo, los líderes de los anteriores procesos mundialistas no carecen de calidad, sino de regularidad y de actitud. Más allá de que varios de ellos no tienen minutos constantes con sus equipos, han puesto condiciones para portar la verde, han tenido escándalos relacionados, principalmente, a fiestas e indisciplinas. El compromiso es parte fundamental para representar a un país y en caso de no tenerlo o no sentirse cómodos atendiendo a los llamados, es mejor no contar con ellos.