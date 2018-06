La Femexfut aceptó seguimiento a Lainez de clubes europeos

La selección mexicana Sub 21 jugará este sábado la final del Torneo Esperanzas de Toulon ante su similar de Inglaterra con la intención de conseguir su segundo título y dar un paso gigante hacia la conformación del cuadro que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El director de selecciones nacionales agregó que Lainez está un paso adelante de su generación, pues ahora debería estar alistándose con la Sub 20 y en cambio toma parte de un torneo Sub 21.

“Se adelantó mucho su proceso, a pesar de que no fue un buen Mundial Sub 17 para nosotros como selecciones, positivo fue el desempeño de él, de Jairo Torres y Roberto de la Rosa, ya lleva varias concentraciones con la Sub 20.