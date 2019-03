Guillermo Ochoa celebra 100 partidos con el Tri

El partido que FIFA no toma en cuenta es de la Copa Oro 2009, el 12 de julio México enfrentó a Guadalupe, que es un territorio francés y no está afiliado a FIFA , aunque sí a Concacaf.

El “Club de los 100” es un documento oficial de FIFA en el que incluye partidos de la Copa del Mundo (incluyendo eliminatorias), de competencias continentales y amistosos entre selecciones mayores. No se toman en cuenta partidos que no fueron completados ni ante selecciones no afiliadas.