"¡Fuera Osorio!": El Azteca despide al Tri tras un partido bipolar ante Escocia

Juan Carlos Osorio y sus 24 seleccionados podrán viajar a Dinamarca con toda tranquilidad tras la despedida en el Azteca pero, eso sí, con los pies bien puestos en la tierra. El amistoso ante Escocia no hizo más que cumplir su cometido: entretener y motivar a la afición a dos semanas del Mundial. No hay más.

Es cierto que hubo una mejora en el funcionamiento colectivo, pero fue solamente equivalente a la calidad del rival que se tuvo enfrente. El 'profe', para no perder la costumbre, volvió a sorprender con su alineación y, aunque no salió del todo mal, la incertidumbre del cuadro titular azteca antes de cada partido es un ritual que no deja de incomodar.