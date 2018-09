EXCLUSIVA: Jonathan González revela detalles de por qué escogió al Tri sobre el Team USA

Hay decisiones que marcan la carrera de un jugador. Jonathan González no la tenía fácil, tuvo que escoger entre dos selecciones que lo pretendían, México y Estados Unidos en el mismo instante, eligió al Tri pese a que terminó por no ser convocado al Mundial de Rusia 2018 . Pero no se arrepiente, es más, se engalla y se nota orgulloso, eso y más revelo en la charla con UNIVISION DEPORTES .



“Recuerdo que terminando el torneo que México y Estados Unidos me llamaron, me tocó que los dos me marcaran el mismo día, la verdad es que no fue una decisión fácil, enseguida le marqué a mis papás, para mí es fundamental su opinión, ahora estoy feliz al saber que estoy acá. Me decidí por la estructura, todo lo que conlleva México desde las básicas hasta el primer equipo creo que es algo excepcional, la historia que tiene, más que nada porque soy mexicano”, añadió.