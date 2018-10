¿Es Hugo González merecedor de un sitio definitivo en el Tri?

Para dar un paso adelante, las cosas no tiene que salir bien a la primera. A la selección mexicana de fútbol le urgía un cambio de rostros en la alineación titular, específicamente bajo los tres palos.

Hugo González habría tenido un partido redondo, sólido y convincente ante Chile, de no ser por el desafortunado rebote tras el primer disparo de Nicolás Castillo a minutos de la conclusión del encuentro. Hay cosas que un arquero no puede controlar y que no deberían eclipsar el trabajo de una de las posiciones más díficiles en el fútbol.