¡En Exclusiva! Chicharito lo reconoce: "Ha pasado por mi cabeza dejar de ir a la Selección"

Javier Hernández está de vuelta y marcó el último gol en el triunfo del West Ham United ante Burnley durante la jornada 11 de la Premier League, esto luego de ausentarse casi un mes a causa de un virus que lo alejó de las canchas.

Es por ello que Univision Deportes se dio a la tarea de hablar en exclusiva con el delantero mexicano, quien no solo reveló su pensar y sentir, sino que también permitió conocer un aspecto más humano del máximo goleador de la Selección Mexicana.

Además de eso, Hernández también habló de temas como la recuperación del virus que lo tuvo fuera de las canchas un mes y en general de lo que ha conseguido en su exitoso paso por el fútbol europeo.

¿Te sientes recuperado ya el cien por cien?

Sí, la verdad es que fueron en general cuatro semanas pero las primeras dos desde que me dio el virus, pues no hubo ninguna bacteria ni nada, entonces pues como ya sabrán no hay medicamento ni nada que te lo pueda quitar. Tenía que ser nada más cuestión de tiempo y de controlar muchísimas cosas para que se pudiera agravar la situación. Las dos primeras semanas fueron muy complicadas porque no podía hacer nada.

Si pudieras volver atrás (Manchester, Madrid Bayern Leverkusen), con la forma en la que ves la vida ahora, ¿harías cosas diferentes?

No sé si haría cosas diferentes, más que cambiar y dejar de hacer, estoy sumando. Todo eso de querer llegar por llegar, ya lo hice: ya jugué en el Real Madrid, ya jugué en el Manchester United, ya gané una Premier League, ya jugué una final de la Champions, ya jugué tres Mundiales, ya soy el máximo goleador de la Selección de México. La gente dirá: ‘sí, pero no has logrado otras cosas’…pero esas no dependen solamente de mí, porque también podemos hablar de (Lionel) Messi y de (Cristiano) Ronaldo. Messi pudo haber 35 Balones de Oro, pero también pudo haber ganado una Copa del Mundo, Ronaldo también pudo. Todo el mundo, incluidos Pelé, Maradona, todos los que están en otros escalones pudieron hacer cosas y no las lograron. En la vida hay cosas que no vas a lograrlas y tu felicidad no puede depender de eso, para mí no.

¿Qué tiene que hacer Javier Hernández como profesional - más de 100 goles en Europa, más de 50 con la Selección, casi 500 partidos en Europa - para ser valorado por lo que ha hecho?

Agradezco las estadísticas. Pero no estoy buscando valoración, la verdad me da igual. A esa gente que me admira, que me sigue y que me desea buenas cosas, muchas gracias por darle esa importancia a mi vida y por desear que me vaya muy bien, porque eso de verdad se regresa. El mundo es energético. Y también a los que me echan pin%&* hate, también gracias, porque de verdad qué cabr$% qué tenga tanta importancia en su vida, porque yo la gente que no me cae bien o no la admiro nada, ni la sigo, ni la pelo, ni le hablo ni le hecho mala energía ni nada.

En momento que nunca había compartido en cámaras es que hubo un momento en que tenía todo y no tenía nada. Llegó un momento en que tenía una familia espectacular, un futuro espectacular, tenía pareja, amigos, el fútbol, dinero, todo lo que mi cultura me dijo 'logralo', ya lo logré, pero nadie me enseñó el ¿ahora qué sigue?"

¿Ha pasado en algún momento por tú cabeza dejar de ir a la Selección?

Sí, la verdad es que sí,

¿Motivos?

Cuando me vuelvas a entrevistar te los cuento todos. Pero sí, ha pasado por mi cabeza dejar de ir a la Selección.

Lo pensaste ahora, después del Mundial o antes…