El ‘Tuca’ Ferretti explica las ausencias del ‘Chucky’, ‘Guti’, Ochoa y Jiménez: “Yo los eché”

NASHVILLE - Gran controversia ha causado en los últimos días las bajas de Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, la escueta delegación ‘europea’ del Tri; sin embargo, Ricardo Ferretti se encargó de poner el pecho y recalcar que los jugadores no estarán en el amistoso ante Estados Unidos por una decisión técnica.

“Los eché, ya no los quería tener aquí, ya me hartaban, me tenían hasta aquí”, asegura entre risas mientras se señala el cuello. “No los iba a utilizar, así que platiqué con ellos y con todo el grupo, que era una excepción a la regla. Pensé en ellos como futbolistas de sus equipos, el ‘Chucky’ y el ‘Guti’ tienen un partido el fin de semana, después Ajax, Barcelona y Tottenham”, destacó.



“Al irse se integran más pronto a sus equipos, si allá no participan en cierto número de entrenamientos, pues no juegan. El ‘Guti’ tenía que arreglar su visa de trabajo, en el caso de Ochoa, están Hugo (González) y (Gibrán) Lajud, no necesito un tercer portero. Raúl (Jiménez) de necio no se quiere ir, lo queremos echar pero no se va, ni a la banca va a ir el desgraciado, pero él quería quedarse”, recalcó.

Eso sí, la insistencia era demasiada, pero el ‘Tuca’ quiso zanjar cualquier polémica al descartar negligencia de los ‘europeos’ por disputar el cotejo ante el Team USA. Así que congeló la sonrisa y elevó el tono firme de su voz.



“No me van a decidir ellos… Los que ahorita se fueran se querían quedar, pero yo tomé la determinación de que reportaran a sus clubes y se fueron. Ni me pidieron permiso ni nada, yo fui el que se imaginó todo este rollo, esta situación, pensando en ellos porque también fui jugador, sobre todo de esos jugadores no hay duda alguna, ya que Memo, Raúl y el ‘Chucky’ estuvieron en el Mundial. No veo porque no decirles, ‘váyanse’”, sentenció.