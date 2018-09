El Tri 'juvenil' es desmoronado por una 'Garra' Charrúa llena de experiencia y contundencia

HOUSTON, Texas.- Uruguay quizás no tiene piernas, pero su mentalidad es a prueba de ciclos, traen el chip del ‘Maestro’ Tabárez adherido al ADN y contando con un depredador dentro del área, como Luis Suárez, todo se simplifica. La prueba más clara de ello se dio está noche en Houston, al arrollar a México sin despeinarse, con un 4-1 que resultó una tesis profesional para un cuadro juvenil mexicano que todavía está en preparatoria.

Por ganas y por espíritu no quedó, incluso hubo 20 minutos iniciales en los que el cuadro mexicano no dejó tocar el balón al cuadro charrúa. Pero los sudamericanos son expertos en sufrir y no tener el balón, para después saber lo que se debe hacer con él en los pies. Ni siquiera los ‘olés’ que cantaban los aficionados mexicanos en las gradas lograban inmutarles, sólo era una invitación para una cacería agazapada, de esas en las que son auténticos expertos.