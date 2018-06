Denis Te Klose: "No fue algo del azar ganarle a Alemania"

“Eso te ilusiona mucho y te dice que no hay algo en el camino que no puedan vencer, que quizás tienen que caer diferentes piezas en su lugar para que pase eso, pero te das cuenta de que puede pasar y con jugadores como Gallardo que la gente no lo vio como lateral izquierdo y fue muy criticado, ahora resulta que es el mejor lateral izquierdo en un Mundial y me da gusto por los jugadores y eso es algo positivo”, expresó.